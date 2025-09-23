Directorio de Empresas
Citrine Informatics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Citrine Informatics Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Citrine Informatics totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citrine Informatics. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Citrine Informatics
Software Engineer
Redwood City, CA
Total por año
$140K
Nivel
-
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citrine Informatics?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Citrine Informatics in United StatesのIngeniero de Softwareで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$192,350です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Citrine InformaticsのIngeniero de Software職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$140,000です。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Citrine Informatics

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Snap
  • Roblox
  • Dropbox
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos