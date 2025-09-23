La compensación de Ingeniero de Software in United States en CitiusTech totaliza $87K por year para Software Engineer I. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $86K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CitiusTech. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
