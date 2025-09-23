Directorio de Empresas
Citadel
El paquete de compensación mediano de Trader in United States en Citadel totaliza $375K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel.

Paquete Mediano
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Total por año
$375K
Nivel
-
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$225K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

$160K

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Trader at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $600,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the jobFamilies.Trader role in United States is $375,000.

