La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Citadel varía de $408K por year para L1 a $643K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $570K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 ( Nivel de Entrada ) $408K $305K $1.5K $102K L2 $422K $259K $0 $163K L3 $545K $286K $12.9K $246K L4 $545K $269K $0 $276K Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

