La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Citadel varía de £197K por year para L1 a £300K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in Greater London Area totaliza £286K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
