Citadel
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • New York City Area

Citadel Científico de Datos Salarios en New York City Area

La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Citadel varía de $301K por year para L1 a $625K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $291K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Títulos Incluidos

Investigador Cuantitativo

Preguntas frecuentes

