La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Citadel varía de $301K por year para L1 a $625K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $291K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
