Citadel
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Citadel Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in United States en Citadel totaliza $370K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total por año
$370K
Nivel
Analyst
Base
$240K
Stock (/yr)
$0
Bono
$130K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Citadel in United States está en una compensación total anual de $515,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Analista de Datos in United States es $305,000.

Otros Recursos