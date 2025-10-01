Directorio de Empresas
Cisco
Cisco Gerente de Operaciones de Negocio Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocio in San Francisco Bay Area en Cisco totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Total por año
$183K
Nivel
G10
Base
$166K
Stock (/yr)
$0
Bono
$16.6K
Años en la empresa
25 Años
Años de exp
25 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cisco?

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Cisco in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $284,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio in San Francisco Bay Area es $186,000.

