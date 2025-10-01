Directorio de Empresas
Cisco
Cisco Operaciones de Negocio Salarios en India

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en Cisco in India está en una compensación total anual de ₹2,615,914. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Operaciones de Negocio in India es ₹1,618,003.

