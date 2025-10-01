Directorio de Empresas
Cisco
Cisco Operaciones de Negocio Salarios en Greater Bengaluru

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Operaciones de Negocio at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Operaciones de Negocio role in Greater Bengaluru is ₹1,618,003.

