Cirrus Logic
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Ingeniero de Software Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en Cirrus Logic totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
Total por año
$140K
Nivel
L2
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cirrus Logic?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Ingeniero de Software role in Greater Austin Area is $146,000.

