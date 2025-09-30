Directorio de Empresas
CircleCI
La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en CircleCI varía de CA$168K por year para E2 a CA$191K por year para E3. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$187K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CircleCI. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
E1
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En CircleCI, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CircleCI in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$224,924. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CircleCI para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$171,439.

