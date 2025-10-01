Directorio de Empresas
Cimpress
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Prague Metropolitan Area

Cimpress Ingeniero de Software Salarios en Prague Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Prague Metropolitan Area en Cimpress totaliza CZK 1.67M por year para PR3. El paquete de compensación mediano year in Prague Metropolitan Area totaliza CZK 1.45M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
PR1
(Nivel de Entrada)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Cimpress in Prague Metropolitan Area está en una compensación total anual de CZK 2,256,651. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cimpress para el puesto de Ingeniero de Software in Prague Metropolitan Area es CZK 1,446,103.

