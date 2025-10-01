Directorio de Empresas
Cimpress
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Gerente de Producto Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Mumbai Metropolitan Region en Cimpress totaliza ₹5.65M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por año
₹5.65M
Nivel
PR3
Base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cimpress?

₹13.94M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2,614,290+ (a veces ₹26,142,900+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Cimpress in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹11,527,837. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cimpress para el puesto de Gerente de Producto in Mumbai Metropolitan Region es ₹5,647,991.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cimpress

Empresas Relacionadas

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos