La compensación de Analista de Negocio in United States en Cigna varía de $84.5K por year para Senior Analyst a $168K por year para Senior Advisor. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $85K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cigna. Última actualización: 12/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Cigna, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
