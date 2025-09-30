Directorio de Empresas
Ciena
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Ottawa Area

Ciena Ingeniero de Software Salarios en Greater Ottawa Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Ottawa Area en Ciena varía de CA$98.4K por year para P1 a CA$148K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in Greater Ottawa Area totaliza CA$125K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
(Nivel de Entrada)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
CA$226K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42,330+ (a veces CA$423,300+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Unlock by Adding Your Salary!

Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Preguntas frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingeniero de Software by Ciena in Greater Ottawa Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$168,799. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ciena vir die Ingeniero de Software rol in Greater Ottawa Area is CA$122,299.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ciena

Otros Recursos