La compensación de Ingeniero Óptico in Greater Ottawa Area en Ciena varía de CA$110K por year para P2 a CA$168K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in Greater Ottawa Area totaliza CA$117K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ciena, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)