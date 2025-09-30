Ciena Ingeniero Óptico Salarios en Greater Ottawa Area

La compensación de Ingeniero Óptico in Greater Ottawa Area en Ciena varía de CA$110K por year para P2 a CA$168K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in Greater Ottawa Area totaliza CA$117K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$110K CA$105K CA$0 CA$4.3K P3 CA$168K CA$138K CA$12.9K CA$16.6K P4 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Ciena, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Ciena ?

