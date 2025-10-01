Directorio de Empresas
CIBC
La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en CIBC varía de CA$74.4K por year para Associate Software Engineer a CA$139K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$96.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en CIBC?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CIBC in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$138,917. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CIBC para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$89,465.

