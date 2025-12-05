Chitkara University Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Chitkara University varía de ₹1.05M a ₹1.47M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chitkara University. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $12.9K - $15.7K India Rango Común Rango Posible $11.9K $12.9K $15.7K $16.7K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software contribuciones en Chitkara University para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Chitkara University ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.