China Telecom Americas
    • Acerca de

    China Telecom Americas is an international telecom services provider that offers data, IP, and voice wholesale services to multinational companies, organizations, and international carriers.

    http://ctamericas.com
    Sitio Web
    2002
    Año de Fundación
    450
    Número de Empleados
    Oficinas Centrales

