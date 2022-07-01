Directorio de Empresas
Cherre
Cherre Salarios

El salario de Cherre varía de $85,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $201,488 para un Reclutador en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cherre. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $85K

Ingeniero de Datos

Gerente de Producto
Median $140K
Científico de Datos
$118K

Reclutador
$201K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Cherre es Reclutador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,488. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cherre es $128,800.

