Checkr
    Acerca de

    Is your background check holding you back? At Checkr, we think there’s a better way. Our platform uses artificial intelligence to make hiring faster for you, and fairer for candidates.

    checkr.com
    Sitio Web
    2014
    Año de Fundación
    510
    Número de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

