La compensación de Ingeniero de Software Backend in Greater Dallas Area en Charles Schwab varía de $92.9K por year para 54 a $179K por year para 58. El paquete de compensación mediano year in Greater Dallas Area totaliza $116K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Charles Schwab, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)