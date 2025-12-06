Directorio de Empresas
Chapter & Verse
Chapter & Verse Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Chapter & Verse varía de $77K a $109K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chapter & Verse. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$87.4K - $104K
United States
Rango Común
Rango Posible
$77K$87.4K$104K$109K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Chapter & Verse in United States está en una compensación total anual de $109,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chapter & Verse para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $76,950.

