Chainlink Labs Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en Chainlink Labs totaliza £134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£134K
Nivel
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Chainlink Labs?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas frecuentes

