CGS Salarios

El rango de salarios de CGS oscila entre $33,690 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $196,980 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CGS. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Servicio al Cliente
$34.7K
Recursos Humanos
$33.7K
Ventas
$55.5K

Ingeniero de Software
$62.1K
Gerente de Programa Técnico
$197K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den høyest betalende rollen rapportert hos CGS er Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $196,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CGS er $55,497.

