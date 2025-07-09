CGS Salarios

El rango de salarios de CGS oscila entre $33,690 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $196,980 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CGS . Última actualización: 8/17/2025