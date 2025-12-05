La compensación de Analista de Negocio in United States en CGI varía de $64.7K por year para Associate Business Analyst a $128K por year para Lead Business Analyst. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $90.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
