CFGI Salarios

El rango de salarios de CFGI oscila entre $84,575 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $131,340 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CFGI. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Contador
$114K
Analista Financiero
$84.6K
Consultor de Gestión
$131K

¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at CFGI is Consultor de Gestión at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $131,340. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CFGI is $114,240.

