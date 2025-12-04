Directorio de Empresas
CEVA
CEVA Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in India en CEVA varía de ₹612K a ₹835K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CEVA. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$7.5K - $9K
India
Rango Común
Rango Posible
$7K$7.5K$9K$9.5K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en CEVA?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en CEVA in India está en una compensación total anual de ₹834,775. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CEVA para el puesto de Consultor de Gestión in India es ₹611,689.

Otros Recursos

