CEVA
CEVA Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Israel en CEVA varía de ₪191K a ₪273K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CEVA. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$65.1K - $76.1K
Israel
Rango Común
Rango Posible
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en CEVA?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en CEVA in Israel está en una compensación total anual de ₪272,546. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CEVA para el puesto de Contador in Israel es ₪191,015.

