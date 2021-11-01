Certify Salarios

El rango de salarios de Certify oscila entre $51,618 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior y $252,461 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certify . Última actualización: 8/17/2025