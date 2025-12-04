Certa Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Certa varía de ₹1.24M a ₹1.76M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certa. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $16.1K - $18.9K India Rango Común Rango Posible $14.1K $16.1K $18.9K $20.1K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Certa para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Certa ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.