Certa Salarios

El rango de salarios de Certa oscila entre $17,488 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior y $144,720 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certa . Última actualización: 8/17/2025