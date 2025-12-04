Directorio de Empresas
Cerence
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Cerence Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in Taiwan en Cerence varía de NT$1.67M a NT$2.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerence. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Cerence?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Cerence in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,278,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerence para el puesto de Gerente de Programa in Taiwan es NT$1,669,407.

Otros Recursos

