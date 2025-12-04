Directorio de Empresas
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Cerberus Capital Management varía de $128K a $174K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerberus Capital Management. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$137K - $165K
United States
Rango Común
Rango Posible
$128K$137K$165K$174K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Cerberus Capital Management?

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Cerberus Capital Management in United States está en una compensación total anual de $174,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerberus Capital Management para el puesto de Contador in United States es $127,500.

