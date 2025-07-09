Directorio de Empresas
Centrica
Centrica Salarios

El rango de salarios de Centrica oscila entre $38,420 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $117,761 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centrica. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K
Asistente Administrativo
$38.7K
Servicio al Cliente
$38.4K

Ingeniero Eléctrico
$66.8K
Gerente de Producto
$118K
Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Centrica adalah Gerente de Producto at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $117,761. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Centrica adalah $66,842.

