La compensación total promedio de Tecnólogo en Información (TI) en Centric Software varía de €71.6K a €104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centric Software. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $94.9K - $108K Germany Rango Común Rango Posible $82.7K $94.9K $108K $120K Rango Común Rango Posible

