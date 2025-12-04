Centre for Development of Telematics Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Centre for Development of Telematics varía de ₹3.48M a ₹4.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centre for Development of Telematics. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $42.9K - $51.9K India Rango Común Rango Posible $39.6K $42.9K $51.9K $55.3K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Centre for Development of Telematics ?

