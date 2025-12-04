Directorio de Empresas
Centre for Development of Telematics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Centre for Development of Telematics Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Centre for Development of Telematics varía de ₹3.48M a ₹4.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centre for Development of Telematics. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$42.9K - $51.9K
India
Rango Común
Rango Posible
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Centre for Development of Telematics para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Centre for Development of Telematics?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Centre for Development of Telematics in India está en una compensación total anual de ₹4,868,539. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centre for Development of Telematics para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹3,483,523.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Centre for Development of Telematics

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.