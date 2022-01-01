CentralSquare Technologies Salarios

El rango de salarios de CentralSquare Technologies oscila entre $50,388 en compensación total por año para un Escritor Técnico en el extremo inferior y $172,135 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CentralSquare Technologies . Última actualización: 8/17/2025