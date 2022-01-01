Directorio de Empresas
CentralSquare Technologies
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

CentralSquare Technologies Salarios

El rango de salarios de CentralSquare Technologies oscila entre $50,388 en compensación total por año para un Escritor Técnico en el extremo inferior y $172,135 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CentralSquare Technologies. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $90.2K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$99.5K
Científico de Datos
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Operaciones de Ingresos
$111K
Analista de Ciberseguridad
$96.5K
Arquitecto de Soluciones
$172K
Escritor Técnico
$50.4K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den högst betalande rollen som rapporterats på CentralSquare Technologies är Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $172,135. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CentralSquare Technologies är $99,495.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CentralSquare Technologies

Empresas Relacionadas

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • Infor
  • FiveBy Solutions
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos