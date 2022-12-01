Directorio de Empresas
Centiro
Centiro Salarios

El salario de Centiro varía de $7,468 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $11,831 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centiro. Última actualización: 11/20/2025

Científico de Datos
$11.8K
Ingeniero de Software
$7.5K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Centiro es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,831. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centiro es $9,649.

Otros Recursos

