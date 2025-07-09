Directorio de Empresas
Centific
Centific Salarios

El salario de Centific varía de $50,250 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $287,430 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centific. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $70K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $95K
Servicio al Cliente
$68.6K

Recursos Humanos
$50.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
$68.6K
Gerente de Programa
$287K
Gerente de Programa Técnico
$80.1K
Preguntas frecuentes

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Centific ni $70,000.

