CBTS Technology Solutions India
  Salarios
  Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

CBTS Technology Solutions India Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en CBTS Technology Solutions India varía de ₹340K a ₹463K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CBTS Technology Solutions India. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

₹364K - ₹439K
India
Rango Común
Rango Posible
₹340K₹364K₹439K₹463K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CBTS Technology Solutions India in India está en una compensación total anual de ₹463,458. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CBTS Technology Solutions India para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹339,603.

