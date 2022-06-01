Castleton Commodities International Salarios

El salario de Castleton Commodities International varía de $55,275 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $177,131 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Castleton Commodities International . Última actualización: 10/13/2025