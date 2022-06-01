Directorio de Empresas
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Salarios

El salario de Castleton Commodities International varía de $55,275 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $177,131 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Castleton Commodities International. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $120K
Asistente Administrativo
$55.3K
Científico de Datos
$124K

Analista Financiero
$177K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Castleton Commodities International es Analista Financiero at the Common Range Average level con una compensación total anual de $177,131. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Castleton Commodities International es $122,188.

