  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

CarGurus Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en CarGurus totaliza $210K por year para Senior Product Manager. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

CarGurus in United StatesのGerente de Productoで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$257,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CarGurusのGerente de Producto職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$224,750です。

