CarGurus Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in United States en CarGurus varía de $177K a $256K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$200K - $232K
United States
Rango Común
Rango Posible
$177K$200K$232K$256K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en CarGurus in United States está en una compensación total anual de $256,148. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CarGurus para el puesto de Desarrollo de Negocios in United States es $176,505.

