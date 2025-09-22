Directorio de Empresas
Capital.com
Capital.com Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Poland en Capital.com totaliza PLN 390K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital.com. Última actualización: 9/22/2025

¿Cuáles son los niveles profesionales en Capital.com?

PLN 600K

Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Capital.com in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 426,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital.com for the Ingeniero de Software role in Poland is PLN 363,553.

Otros Recursos