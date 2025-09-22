Directorio de Empresas
Canoo
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Canoo Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Canoo varía de $145K a $197K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canoo. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$155K - $187K
United States
Rango Común
Rango Posible
$145K$155K$187K$197K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en Canoo para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Canoo, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Canoo in United States میں Arquitecto de Soluciones کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $197,200 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Canoo میں Arquitecto de Soluciones کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $144,500 ہے۔

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Canoo

Empresas Relacionadas

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos