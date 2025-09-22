Directorio de Empresas
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Banquero de Inversión Salarios

El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in United States en Canaccord Genuity totaliza $180K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canaccord Genuity. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Total por año
$180K
Nivel
2
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$90K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Canaccord Genuity?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Banquero de Inversión en Canaccord Genuity in United States está en una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canaccord Genuity para el puesto de Banquero de Inversión in United States es $200,000.

