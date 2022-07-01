Directorio de Empresas
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salarios

El salario de Cambridge Mobile Telematics varía de $136,315 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $245,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambridge Mobile Telematics. Última actualización: 10/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Gerente de Producto
Median $208K
Científico de Datos
Median $158K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $245K
Ingeniero Mecánico
$136K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Cambridge Mobile Telematics es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cambridge Mobile Telematics es $158,000.

