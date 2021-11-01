Cambia Health Solutions Salarios

Directorio de Empresas
Cambia Health Solutions
El salario de Cambia Health Solutions varía de $74,157 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $274,365 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambia Health Solutions. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $112K
Contador
$137K
Actuario
$137K

Analista de Negocios
$74.2K
Analista de Datos
$83.6K
Gerente de Producto
$122K
Gerente de Ingeniería de Software
$274K
Preguntas frecuentes

